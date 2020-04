Tras el picante mensaje que le dedicó su ex pareja Fernando Carrillo a través de Instagram, Catherine Fulop hizo oídos sordos y hasta le dedicó unas emotivas palabras a su esposo Ova Sabatini ya que cumplen 22 años de casados.

"Con una de mis protagonistas favoritas de mi carrera en televisión como actor de telenovelas: Catherine Fulop, junto a quien también escribí un capítulo de mi existencia. No fue el amor de mi vida, pero si un amor importante y sobretodo aleccionador. Uno al que respeto y valoro más que nunca hoy, como parte de mi historia, así me tenga bloqueado en Instagram", escribió el actor mexicano que se casó con la venezolana en 1990 y se divorció en 1994.

Lejos de responderle, Cathy fue a lo más importante de su presente: su amor por Ova, con quien tuvo a sus hijas Oriana y Tiziana. A través de su red social, la actriz se mostró feliz por su aniversario de casada y compartió imágenes inéditas de aquel momento.

Aunque eso no es todo ya que también le dedicó un conmovedor posteo que logró emocionar a sus seguidores: "Hoy 22 años de casados amor @ovasabatini. Elegí amarte, que fueras la persona que llene mis dias de alegría, que me coma a besos, te elegí para que me dieras todos los abrazos, te elegí para que fueras mi locura y mi cordura, hoy después de 26 años de estar a tu lado te sigo eligiendo. Te amo amor de mi vida. Gracias por haberte cruzado en mi camino y amarme como me amas".