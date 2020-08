Los casos positivos de covid-19 en la farándula siguen aumentando, y entre los más afectados se encuentran quienes siguen trabajando en los medios. Es el caso de Catherine Fulop, que desapareció de las redes hace algunos dias junto a Ova Sabatini y su hija Tiziana, y hoy contó que el test confirmó que padece coronavirus.

En un video publicado en sus historias de Instagram explicó rápidamente pero de buen humor, para llevar tranquilidad a sus seguidores, qué sucedía.

"A finales de la semana pasada empecé a tener unos sintomas que nunca pensé que podía ser covid porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. El viernes despues de la radio me llamó la atención que me dio fiebre a la tarde y dije 'wow, ¿qué es esto?' porque me duele el cuerpo y tengo dolor de cabeza", comenzó diciendo.

Ante la duda, decidió someterse al test: "Me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que mi familia. Ova, Titi, estamos todos contagiados de Covid. Estamos todos bien gracias a dios, con los síntomas normales, algo de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, sensaciones raras en la boca".

Luego expresó que dejó las redes por los dolores que le provocaba la enfermedad: "Me preguntaban porque no aparecía por las redes. Era porque los primeros días son bastante fuertes porque te duele mucho el cuerpo, estás muy cansado".

.

Para finalizar, expresó cómo se encuentran los tres actualmente: "Espero ir mejorando, ya no tuve fiebre. Mi familia la está transitando así que a rezar mucho, que estemos todo bien y que pase esto pronto. A cuidarse mi gente".

Santiago del Moro, compañero de "La 100" de Cathy, decidió aislarse preventivamente, al igual que Guido Kaczka ya que Claudia Fontán también tiene coronavirus.

Vale recordar que Catherine y su esposo fueron de los primeros en preocuparse por la enfermedad ya que su hija Oriana, que vive con su novio Paulo Dybala en Italia, se contagiaron y su padre tuvo tal desesperación que quiso viajar para cuidarla.