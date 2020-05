Catherine Fulop relató la delicada situación social que atraviesa su país natal y donde todavía vive gran parte de su familia luego de los dichos de Dady Brieva en los que deseaba que Argentina se convierta en Venezuela. "Te digo que Venezuela es un desastre. No sé por qué pide ser Venezuela. En este momento el pueblo no puede comprar cosas. Una pasta de dientes puede salir entre tres y cuatro mil pesos. Yo creo que ningún país quiere ser Venezuela o desear ser un país que está coartado de libertades".

Además, Fulop se refirió a los problemas que tiene un ser querido suyo que se encuentra internado. "Estamos pasando por un momento duro con mi familia, porque mi hermano está enfermo. Todo es complicado. Se piden donantes, pero no pueden ir hasta el sanatorio porque no hay gasolina. No hay gasolina porque destruyeron la empresa petrolera, destruyeron el aparato productivo de Venezuela, un país pujante con todo el petróleo del mundo".

Y agregó: "La experiencia que tengo con Venezuela es que te coartan las libertades, no hay libertad de prensa, no hay Estado de derecho, no existe la democracia".