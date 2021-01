@AntoBaldi_

La ex "Chiquititas" Catalina Artusi debió atravesar una odisea para reencontrarse con su hijo, Baco, luego de cuatro meses incomunicados ya que se encontraba en la casa del padre, su ex Juan Manuel Torres. Tantos fueron los problemas que debió superar la actriz, que lo acusó de tener "secuestrado" al pequeño que tienen en común.

"Me lo tenía que devolver hace semanas. Estoy pasando una tortura. Hace 8 años que nos separamos y tenemos un hijo en común que es de riesgo porque tuvieron que hacerle una traqueotomía de chiquito. Cuidé a mi hijo toda la vida y me encuentro con esto. Pasó algo similar una vez, pero creí que no volvería a darse", contó la actriz días atrás en sus redes sociales.

Luego, el ex defensor de Racing y San Lorenzo difundió su versión de los hechos y desmintió haber secuestrado al pequeño. "Ella intentó entrar a mi departamento en Corrientes a la fuerza. Yo estaba con mis hijos y mi señora, que está embarazada, y pasamos un mal momento. Tuvimos que llamar al 911 y cuando llegó la policía empezó a insultar a los efectivos", detalló Torres a Teleshow.

Sin embargo, en comunicación con DiarioShow.com, la ex estrella de ficciones infantiles retrucó los dichos del padre de su hijo y confirmó que continuará el enfrentamiento en la Justicia. "Todo lo que él sube y dice es totalmente mentira", remarcó.

El reencuentro de Catalina Artusi con su hijo.

El furbolista también la acusó de no respetar la escolaridad del niño ya que según su relato estaba muy atrasado con las tareas y no participó de las clases por zoom, pero Artusi aseguró que cuenta con "el certificado de alumno regular que fue presentado en el juzgado".

"Se tiene que llamar al silencio y todo lo que tenga que presentar que lo presente a la Justicia. Es lamentable y bochornoso que ande diciendo mentiras del hijo. Yo tengo todos los papeles correspondientes", manifestó furiosa sobre su ex.

Además destacó: "Cuando a mí me entregan a mi hijo, él habló con dos psicólogos diferentes del juzgado de Corrientes. Si fuese verdad todo lo que él dice, a mí no me hubiesen restituido a mi hijo automáticamente".

Incluso reveló que el Juzgado de Corrientes revocó la medida cautelar que Torres había pedido en contra de la artista. "Con ese papel él queda dado de baja de todo lo que dice porque la Justicia me está dando la mano a mí y comprueba que tengo a mi hijo en condiciones y que mi hijo quiere volver con su mamá", expresó.

La orden que revoca la medida cautelar.

"Tengo tantas cosas para decir... pero lo voy a llevar a donde lo tengo que llevar que es por la vía legal", confesó indignada por los dichos de su ex en su contra. Y remarcó: "Yo estuve diez días buscando a mi hijo porque él no aparecía, no porque yo lo tenía en mal estado o que no iba al colegio y toda la sarta de mentiras que dijo, pero él quiere limpiar su nombre y el de la Comisaría 4° que fue cómplice de sus mentiras".

"Juan Manuel Torres se tiene que llamar al silencio. Es lamentable y bochornoso que ande diciendo mentiras del hijo". Catalina Artusi.

También contó que durante los días que estuvo con su padre el nene "la pasó muy mal". "Durante el tiempo que estuvo allá, Baco la pasó mal en varias oportunidades y más en el último tiempo, pero ahora que está conmigo ya volvió a su vida normal y está bien", destacó Artusi.

Catalina Artusi con su hijo, Baco.

"Es una pena todo lo que pasó esos días, estuvo muy triste porque un nene que se siente mal, se siente culpable... el cariño al papá, las cosas que sintió...", lamentó. Luego aseguró que ya está mejor: "Él está bien porque todo el año y su vida es conmigo, después se va un mes o dos a lo de ssu papá, pero su vida la tiene acá. Así que al volver con nosotros es como que volvió a respirar. Es un niño feliz".

En ese sentido se anticipó: "Vamos a ver más adelante, en unos meses, cuando quiera ver a su papá, cómo se vayan dando las cosas. Ahí veremos pero ahora está contento que volvió".

