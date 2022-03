La aparición de Mavys Álvarez generó un escándalo a finales de 2021. La mujer cubana reveló que fue novia de Diego Maradona cuando era menor de edad mientras que el ex futbolista se recuperaba de sus adicciones. Finalmente, la Justicia falló a favor de los acusados por el tiempo que pasó desde dicha relación..

Dalma Maradona fue entrevistada en "LAM" y respondió las consultas de Ángel De Brito y el resto del panel. El fallecimiento del Diez desató distintas polémicas, algunas relacionadas a la herencia, aunque Mavys destapó una olla que generó debate. La hija del ex integrante de la Selección Argentina se refirió a sus declaraciones semanas atrás.

"No sé sobre esa causa ni las demás. Después está en mi lo que opine pero me lo guardo", comentó en primer lugar. Además, el conductor le consultó si conocía de la vida que llevaba Diego Maradona en Cuba, aunque se mostró sincera. La actriz explicó: "No conocíamos eso, la verdad que no. Que yo sepa hijos en Cuba no aparecieron pero es un tema que no quiero opinar porque no sé".

Mavys Álvarez denunció al entorno de Diego Maradona en Cuba.

"No sé ni que edad tenía yo en ese momento. Nunca vi nada, a veces la fantasia de la gente que te dicen lo que veía en ese momento pero no", concluyó Dalma Maradona sobre lo ocurrido hace más de dos décadas.