En el marco de la causa caratulada "Averiguación Causales de Muerte" donde figura como víctima Diego Armando Maradona, se publicó el informe que realizó la Junta Médica, al cual DiarioShow.com tuvo acceso, y se revelaron las primeras conclusiones del fallecimiento del Diez.

En el mismo destacaron que los fármacos suministrados a Diego antes de su fallecimiento y que fueron detectados a través del informe toxicológico "pudieron generar efectos adversos y/o contraindicaciones médicas de acuerdo al cuadro cardiológico que se desprende del protocolo de autopsia".

También resaltaron que el ídolo "no presentó correctos controles y asistencia por parte médico-asistenciales, de enfermería y acompañantes terapéuticos ni en tiempo ni en forma. Según dictan las normativas de las buenas prácticas"y que "el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario", en relación a Agustina Cosachov, su psiquiatra, y Leopoldo Luque, su médico encargado.

Parte de sus 13 conclusiones sostienen que "no existen constancias de atención psicológica en el domicilio, luego de la externación de CLIO, las cuales consideramos indispensables para el adecuado tratamiento de la patología que presentaba".

Mientras que para cerrar concuerdan que a pesar de haber tenido una prescripción adecuada en dosis y posología para su trastorno toxicofrénico, no pueden descartar que la medicación no haya influido en el desenlace fatal, "ya que no se realizaron en los últimos 14 días previas al deceso, controles cardiológicos ni de laboratorio (ionograma, función hepática y renal)".