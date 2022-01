Fabián Gianola tiene cinco denuncias en su contra por abuso sexual y más de 12 acusaciones en su contra de distintas mujeres que vivieron terribles momentos junto a él. Si bien él mantiene una postura inocente, su causa judicial empeora día a día.

Después de contratar nuevas abogadas para que lo representen ante la Justicia, Evelyn Gabriela Andriozzi y Estela Mari Domisi, el letrado querellante de Fernanda Meneses, una de sus denunciantes, solicitó que "se remueva del cargo de defensora del imputado porque carece de matricula emitida por el CPACF (Colegio Público de Abogados de Capital Federal)".

En ese sentido, Alejandro Cipolla, abogado de la víctima, habló en "Nosotros a la Mañana" y reveló que se le iniciarán acciones legales contra la defensa del actor: "Las defensoras de Fabián Gianola no tienen estrategia, están tirando cualquier información para todos lados a ver si alguna acierta, es un manotazo de ahogado. No tiene relevancia la información de que ´está en bancarrota´".

Fernanda Meneses le iniciará acciones legales a las abogadas de Fabián Gianola.

"Es una mentira porque tratan de correr el foco. También salió que él dijo que no quería vivir más, las abogadas fueron a varios programas a decir que esto le afectó mucho... ¡como si a las víctimas no se les hubiese arruinado la vida!", expresó Cipolla en el programa conducido de El Trece.

El abogado explicó la razón de su denuncia: "Fernanda Meneses está totalmente indignada. Ella me pidió que una vez que finalice este juicio se le inicien acciones legales contra las letradas. Tratamos de no dar tantas notas porque se está convirtiendo en un circo mediático por parte de las abogadas de Gianola".

Y cerró contundente: "Sus mismas letradas manifiestan que le quieren bajar el tinte mediático pero después están todos los días con algo diferente. Si no es que se quiere quitar la vida es que no tiene plata o que se siente discriminado por la Asociación de Actores. Entiendo que no hay una estrategia y por eso lo manotazos de ahogado".