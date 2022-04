La batalla entre Fabián Gianola y las varias denunciantes que lo acusan de abuso y acoso sexual sigue dirimiéndose en la Justicia. Luego de algunas medidas favorables al actor, como su sobreseimiento en la causa por dos hechos planteados por la actriz Fernanda Meneses, algunas de ellas se reunieron en los tribunales de la calle Talcahuano para pedir cambios importantes y, sobre todo, que no quede "en la nada".

"Nos acercamos a Tribunales por primera vez para hacer un pedido. Primero, recusar a la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano. Porque nosotros ya no creemos más en sus dictámenes. Pensamos que la señora es arbitraria y tiene inclinada la balanza a favor del victimario y no de la víctima", señaló Viviana Aguirre en diálogo con "Nosotros a la mañana". La locutora se presentó ante las cámaras junto a otras dos denunciantes: la actriz Mabel Gagino y Julia Miño, empleada de una casa vecina a la del actor.

"No puede ser que uno tenga que hablar antes de los cuatro años, que si no es como que se caen las causas, me parece que es injusto. Esto le ha pasado a Fernanda Meneses hace poco, la jueza nos dio falta de mérito en diciembre, y gracias a Dios la Cámara revocó eso, por lo que hoy Fabián está procesado. Nosotras queremos desvincular a la jueza del caso Gianola, ya que creemos que hay algo oscuro en el medio y nos da cero confianza, no vemos ese apoyo que tendría que dar la Justicia", se explayó.

A mediados de marzo, Gianola fue procesado por el supuesto delito de abuso sexual simple reiterado en tres ocasiones contra Marcela Viviana Aguirre y se le impuso la "prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima", según un fallo judicial al que accedió Télam.

El fallo de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó una falta de mérito en cuatro hechos denunciados por la actriz Fernanda Silvia Meneses dictada con anterioridad, también dispuso trabar embargo sobre los bienes de Gianola por la suma de 800.000 pesos.