Semanas atrás, un grupo de vecinos denunciaron a Julián Weich por romper la cuarentena tras ser diagnosticado con coronavirus, sin embargo, el conductor de 55 años fue a un centro de salud a internarse.

Tras la confusión, Carolina Papaleo se refirió al terrible hecho y mostró su indignación con las personas que acusaron a su compañero de "Vivi para vos", ciclo de Canal Nueve. "Yo venía de diez días de vacaciones, venía sin ver televisión. Hice el programa sábado y domingo. Lunes, nada; martes, nada. El miércoles me pongo a ver televisión y veo que dicen que Julián Weich estaba contagiado de COVID y que le hicieron una denuncia sus vecinos", arrancó la presentadora.

"Yo sabía que se había internado por precaución, pero ellos lo vieron salir en su camioneta y le hicieron la denuncia. No me daban los dedos de los nervios. No encontraba a nadie del programa para poder escribirle. Y después, cuando pasó el tema, dijeron que había sido yo la que había aclarado que en realidad se había ido a internar por precaución", recordó la actriz de 52 años con Teleshow.

"Esta situación es la prueba de que para muestra basta un botón. Es la prueba de estar alerta con el otro pero para mal, de querer denunciarlo, de querer encontrarlo fuera de lo que es lo correcto, y esto es lo que nos está faltando: un poco de solidaridad entre nosotros y de pensar que, a lo mejor, al otro le puede estar pasando algo", continuó molesta. Y cerró: "Mirá lo que le estaba pasando, no se estaba sintiendo bien y se fue a internar, pero le hicieron una denuncia y fue la Policía a tocarle la puerta. Contamelá...".

¿Cómo sigue la salud de Julián Weich?

Julián Weich se encuentra internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento tras contraer coronavirus. Luego de padecer complicaciones respiratorias, el conductor de 55 años fue trasladado a terapia intensiva, pero días atrás presentó una evolución en su cuadro y fue llevado a una sala intermedia.

Este jueves se supo que le realizaron estudios que los toleró y le descartaron lesiones en su corazón como en el sistema circulatorio, según indicó su médico, el doctor Mario Fitz Maurice.

"Le hicimos una prueba a ver cuanto podía tolerar sin la cánula de alto flujo. Le pusimos una máscara con reservorio y toleró muy bien", anunció el profesional en el parte médico que brindó en ciclo radial "Otra vez juntos". Y concluyó: "Anímicamente él esta muy bien siempre, nunca se le fue el ánimo".