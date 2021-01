En la recta final de la primera edición se comenzó a confeccionar la lista de participantes de lo que será la segunda temporada de " MasterChef Celebrity". Una de las primeras en ser tenidas en cuenta fue Carola Reyna. En las redes sociales trascendió su nombre como posible participante luego de que su pareja, Boy Olmi, haya participado de la primera temporada.

“Quiero aclarar que hay como un rumor falso. Nunca fui convocada para estar en MasterChef y hay una bola increíble. Quiero decirles a todos que siempre estuve en una lista pero nunca me lo ofrecieron. No es que me quedé con ganas de que me llamen“, reveló sincera en diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Y continuó: “Yo no podría ir ni un episodio gastronómico. Del reality hablamos después, pero por lo gastronómico sería un papelón. No sé cortar rápido, me pondría a llorar en el mercado con los tres minutos. Lo tendría que tener a Boy en la cucaracha para los consejos“.

“Aparte está re contra en marcha y estoy en una lista desde el inicio. Quizás, el año que viene, si hago un cursito de tres meses. Yo cocino muy básico, mucha verdura, salteados, estoy tratando de tener algún conocimiento de las especies“, manifestó.

La actriz apoyó a su pareja durante su participación en " MasterChef Celebrity".

En paralelo, se refirió al desempeño de su pareja en el certamen. “Él cocina mejor ahora que antes del programa. Siempre cocino pero ahora está más detallista. Él sabía que iba a estar hasta la mitad. Se va poniendo difícil. A él le gusta crear e improvisar y cuando se puso tan técnico, él no la tenía“, detalló.

“Se empezó a sentir muy exigido. Están un montón de horas. Para estar debería hacer un curso pero ni me lo plantee porque no me llamaron. Necesito estar más segura para el papelón”, remarcó. “La eliminación no lo angustió. Él estaba bien ahí ya. Los profiteroles marcaron el momento de más debilidad de él en el programa. Lo volvieron loco“, concluyó sobre los desafíos que atravesó Olmi.