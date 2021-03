Luego de varias semanas en las que circularon rumores sobre la posible separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey, el actor rompió el silencio y confirmó que ya no están juntos. Enterada de la ruptura, Carmen Barbieri manifestó su pesar sobre la difícil decisión de la pareja.

"Ya me canse de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos cuando no es así", manifestó la joven en diálogo con la cuenta "Chusmeteando1". En ese momento, DiarioShow.com se comunicó con el ex participante de "MasterChef Celebrity" y corroboró las versiones: "Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado".

El actor y la diseñadora terminaron su romance.

Afectada por la noticia, la capocómica se refirió a la ex novia de su hijo, fruto de su relación con Santiago Bal: "Es muy triste, yo la quiero mucho pero no me meto en las relaciones de Fede. La vida es así. Él fue claro con ella, mucho. Es una mujer genial, casi perfecta. Una pena que esto llegue a su fin. Así es la vida", contó en diálogo con "Intrusos".

.

Tras las palabras de Barbieri, Adrián Pallares bromeó sobre la personalidad de "Don Juan" que se le adjudica al actor: "Ahora Barby Silenzi debe estar caminando por las paredes, debe estar enloquecida porque sabe que el otro lo lleva a El Polaco por el mal camino".