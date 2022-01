Carmen Barbieri se contagió de coronavirus por segunda vez. Quienes revelaron la información fueron sus compañeros de "Mañanísima", Pampito y Estefanía Berardi. Asimismo, contaron qué síntomas tiene la capocómica.

"Arrancamos el lunes con Estefi. Carmen dio positivo de Covid. Nos enteramos anoche. Ella se sentía mal de la garganta, pero estaba bien", dijo el panelista.

.

"La semana pasada nos habían hisopado a todos y dimos negativo toda la semana. Pero el domingo ella estaba hablando con la producción, tenía un poquito de dolor de garganta y la productora le mandó un hisopado a su domicilio. No nos esperábamos que dé positivo. Ella está bien, prácticamente sin síntomas. Está un poquito cansada y con molestia en la garganta. Está aislada", agregó.

Barbieri está vacunada, por este motivo la enfermedad es leve.

"Carmen está con las tres dosis de las vacunas", expresó.

El terrible momento de Carmen Barbieri en 2021 debido al COVID-19

A principios de 2021, Carmen Barbieri se contagió de COVID-19 y terminó hospitalizada y con una neumonía. En abril, contó que estuvo varias semanas internada y que le dejó secuelas.

En ese momento expresó: "A medida que pasa el tiempo y me voy recuperando; yo no podía caminar, no podía escribir, tuve que recuperar masa muscular tras tanto tiempo internada, mi voz, que todavía no la tengo bien de tantas intubaciones. Cuando me bajaban la sedación y me despertaba yo me sacaba todo y me lastimaba. Recién ahora me doy cuenta lo mal que estuve".

"No me cabe duda de que estuve frente a la muerte. Los médicos me contaron que estuve en estado crítico, me dijeron 'pero sos una leona y luchaste'. Dios llegó de la mano de los doctores que actuaron rápído, llegué, me internaron y a las horas me intubaron", dijo.

Mirá el video de los compañeros de Carmen Barbieri anunciando que tiene COVID-19