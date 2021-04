Carmen Barbieri debutó en " MasterChef Celebrity 2" y emocionó a todos. A propósito de su participación, tan esperada, la capocómica habló con "Implacables" que la interceptó a la salida de las grabaciones del reality.

"Estoy feliz, me ven cansada porque camino una cuadra y me canso, secuelas del Covid, pero estoy viva, sana, trabajando en 'Masterchef', sólo puedo estar agradecida", contó la actriz.

Cuando la movilera le preguntó si había tomado consciencia de lo que había vivido, la actriz manifestó: "Estoy siendo consciente ahora, a medida que pasa el tiempo y me voy recuperando; yo no podía caminar, no podía escribir, tuve que recuperar masa muscular tras tanto tiempo internada, mi voz, que todavía no la tengo bien de tantas intubaciones. Cuando me bajaban la sedación y me despertaba yo me sacaba todo y me lastimaba. Recién ahora me doy cuenta lo mal que estuve".

Emocionada, Barbieri aseguró que "no me cabe duda de que estuve frente a la muerte. Los médicos me contaron que estuve en estado crítico, me dijeron 'pero sos una leona y luchaste'. Dios llegó de la mano de los doctores que actuaron rápído, llegué, me internaron y a las horas me intubaron".

También relató los minutos previos a ser sedada. "Le pedí por favor al médico que antes me dejara escribir en el celular cosas que le quería decir a mi hijo, amigos, a Sandra Domínguez que me cuidaba al perro... Yo me la veía venir eh, me costaba respirar. Me salvaron la vida por cómo me cuidaron, si me agarraba un paro cardiorrespiratorio me moría", expresó la actriz.

En la cocina

Respecto de como la recibió el jurado en el concurso de Telefé, destacó "la emoción que tenían. Cuando Donato me quiere dar la bienvenida, se ahoga en llanto y no podía hablar. Fue maravilloso cómo me hicieron sentir".

La recibieron con mucho amor en "MasterChef Celebrity".

Cabe recordar que su inclusión en el programa ya generó lío: en la última gala se peleó con uno de los favoritos, Alex Caniggia . La capocómica aseguró que el mediático le robó uno de los ingredientes que necesitaba para hacer la torta que le solicitaron. "Nene, esta es mi crema. Es la que estaba acá adelante. ¡Sos un ladrón!", se la escuchó decir indignada.

Él minimizó el hecho, y aclaró que no quiere ir al choque: “Bueno, es lo mismo. Total es una crema, ¿no? No me voy a pelear con Carmen. No da”.