Llegó el día tan esperado por Carmen Barbieri y su presunta hermana, Alicia. Se conoció el resultado del examen de ADN que ambas se habían hecho la semana pasada, pero el resultado fue negativo.

A principios de abril, en "A la tarde", por América, revelaron la existencia de una mujer de 61 años que creía ser fruto de una relación extramatrimonial del padre de la capocómica, Alfredo Barbieri. "Cuando Carmen tendría entre 6 o 7 años, la mamá de Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta", había contado entonces Débora DAmato.

.

Si bien en un primer momento la actriz se mostró algo incómoda con la noticia, pronto se puso a disposición de Alicia para realizarse el estudio genético y sacarse la duda. Finalmente se conoció el resultado mientras conducía su programa "Mañanísima". "El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. La probabilidad de media hermandad es de 0%", le leyó Pampito, uno de sus panelistas.

Carmen Barbieri no tiene una media hermana.

"Yo quiero que se quede tranquilo mi hijo, porque me decía que si daba negativo no me tenía que poner triste. No me pongo triste, pienso en Alicia, más que nada, que estaba ilusionada. Pero no estoy desilusionada, porque también estaba la posibilidad de que sea negativo. Pero pienso mucho en Alicia, porque ella busca su identidad, y muchas veces le han hablado de mi papá, y hasta lo conoció. Es una cosa que tenemos que seguir hablando nosotras", señaló Carmen Barbieri.