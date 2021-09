Los métodos que tienen los famosos de la farándula argentina para hacerse retoques físicos son infinitos, ya sea con una inyección, una operación o tan solo aditivos en la comida. Es por esto que Carmen Barbieri decidió mostrar cómo se aplica botox en el rostro.

La capocómica se sometió a algunas mínimas inyecciones de su doctor, el cirujano plástico Andrés Castrilli, en su ciclo matutino de Ciudad Magazine, "Mañanísima", para "arreglarse" la cara.

Los retoques estéticos de Carmen Barbieri.

Ante la cuestión del dolor, el profesional tranquilizó a la exparticipante de "MasterChef Celebrity 2": “No va a doler, esto te va a gustar, porque es una anestesia vibratoria”. Por su lado, Barbieri no pudo evitar estallar en risas: “¡Qué mal sonó eso, doctor!”.

“Él siempre me dice ‘Carmen no te puedo poner tanto la cara tan lisa, como a veces le pongo a algunas modelos, porque vos trabajás con tu cara’. Sino después no te ponés reír. Pero un poquito me podés sacar las pata de gallo”, destacó la conductora sobre el gran trabajo del cirujano.

¡Mirá el momento en que Carmen Barbieri se puso botox en el rostro!