La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, confirmada por el periodista recién esta semana pero "rumoreada" hace meses, se convirtió en uno de los temas de debate farandulero en casi todos los programas. Y llamó la atención el aporte de Carmen Barbieri contando un mal recuerdo del conductor cuando la hizo renunciar de América, según sus propias palabras.

"Me echó elegantemente de América", relató en su ciclo "Mañanísima", de Ciudad Magazine. "Yo estaba haciendo mi programa, Cómplices y testigos (2003). En ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal al mismo tiempo que Intrusos, y ella esa semana estaba un punto arriba. En ese momento no se hablaba tanto del rating, y les pregunté a (los panelistas) Marcela Coronel y Luis Ventura cómo se sentían por el hecho de que la Canosa estaba arriba".

.

Y siguió: "Cuando fuimos al corte, vino la maquilladora que era muy amiga de Rial y me dijo ¿Vos sabés lo que dijiste? ¿Sabés los gritos de Rial?. Entonces le dije: No me digas. ¿Me va a echar?. En ese momento Rial era gerente artístico de América. Y la maquilladora me dijo: No, peor".

Carmen Barbieri apuntó contra Jorge Rial.

La actriz entonces detalló el "sutil" plan para no despedirla pero invitarla a irse. "Al salir de ahí me dijeron que mi programa iba a salir por Gorriti, no por Fitz Roy (donde está el estudio central). Y después me mandaban a La Plata a hacer el programa a la mañana temprano, y yo allá no podía ir porque hacía teatro", precisó.

"Me sacaron el camarín. Me cambiaba en un baño de un bar de al lado. No había más camarines, me dijeron. Fue de a poquito", agregó la conductora. "Jorge habrá pensado que iba a renunciar. ¡Y sí! Renuncié, fue una forma de sacarme de encima elegantemente. En el momento necesitaba el laburo, Santiago estaba muy enfermo", concluyó.