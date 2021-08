En marzo de 2020, Fede Bal se enteró de que tenía cáncer de colon y Carmen Barbieri fue una de principales fuentes de apoyo que tuvo el actor. Casi un año y medio después, la capocómica contó cómo su hijo se enfrentó al terrible diagnóstico que cambió su vida.

"Mi hijo me dijo que el sabía que se iba a sanar del cáncer. El visualizó un ejercito de soldatitos en su cabeza con su papá, Santiago Bal, al frente para luchar contra el tumor. Ese tumor no se podía operar y estaba en un lugar que no se podía entrar. Seis meses de tratamiento y lucha para que todo salga bien. Los médicos entraron en su cabeza y no había nada", comenzó la productora en " El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD.

.

"Yo tuve que vivir todo a la distancia por la pandemia. No pude acompañarlo en ningún tratamiento. Sofía su novia lo pudo acompañar pero no era lo mismo", expresó con pesar sobre el duro diagnóstico que recibió su hijo.

La ex participante de "MasterChef Celebrity 2" aseguró que es muy creyente: "Yo hoy creo en los milagros después de todas las cosas que me pasaron. Mi hijo salió adelante y yo salí adelante. Rezo mucho. Yo antes no creía porque era muy difícil, pero ahora sí".

¡Mirá lo que dijo Carmen Barbieri sobre el cáncer de Fede Bal!