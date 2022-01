Carmen Barbieri confesó en su programa de televisión que comenzará el 2022 sola. Luego de un año difícil que le tocó vivir, decidió que estará sin compañía. A pesar de esto, Fede Bal la invitó a pasar Año Nuevo con la familia de su novia en Mar del Plata, donde ella es oriunda, pero le dijo que no.

Frente a su anunció, recibió muchas invitaciones de amigos y familiares para que no esté sola, pero ella remarcó que está es una elección propia y no porque no tuvo otras opciones. "Este año que se va, he pasado por todas y lo voy a despedir sola… no por tristeza porque seguramente me verán vestida y mostrando algunos videos… Voy a vestirme linda y a brindar con sidra", dijo la conductora de "Mañanísimas".

.

Asimismo, para las personas que estén en la misma situación que ella o estén atravesando un problema comentó que realizará dos vivos. La idea de esto es que la capocómica acompañe a las personas y además sea un poco más llevadero el tiempo.

Ante esto, la celebración será virtual y cualquiera que se quiera unir será bienvenido. "Brindo con los que estén solos y por qué no los que están acompañados y tengan ganas de poner a la loca con el perro en sus teléfonos", agregó la rubia.

Carmen Barbieri después de atravesar el coronavirus.

Los vivos y los videos por Instagram será el nuevo ritual de la madre de Fede Bal de acá a las próximas Fiestas. Su idea es poder hacerle un poco de compañía a las personas que están solas y divertirse un rato.