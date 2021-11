El 24 de noviembre por la noche, Fede Bal y Laurita Fernández se cruzaron arriba del escenario y se los notó muy amistosos. Además, la bailarina está afrontando los rumores de crisis con su actual pareja, Nicolás Cabré. Frente a esto, el tema fue tratado en el programa de Carmen Barbieri y, desde la postura de madre, la conductora opinó.

La panelista Estefanía Berardi comenzó contando la crisis que está viviendo la rubia con su novio y además mostró las imágenes de la ex pareja juntos en un evento. Ante las fotos que se filtraron, Pampito, uno de los panelistas que forman parte del programa, le preguntó a la mamá del actor y dijo: "Perdón, pero… ¡¿Y Sofía Aldrey?! La novia de Fede…".

Ante la consulta del panelista, Barbieri prefiero ser escueta y no dar mucha información sobre lo que estaba viendo. "Me parece genial porque terminaron bien, porque se llevan bien, porque se quieren y respetan", dijo la capocómica.

Minutos más tarde agregó: "Son una buena dupla para conductores, yo no me los pierdo. Los compro y los pongo de conductores. En la vida (juntos) no, hablo de Fede y Laurita como pareja de show". Además, en otras ocasiones ella salió a apoyar a Aldrey por todo el apoyo que le dio a su hijo durante un momento muy difícil que tuvo que vivir.

Fede Bal y Laurita Fernández en la conducción de un evento.

Hace casi dos meses Fede Bal volvió con Sofía Aldrey y fu eron ellos mismo quienes lo confirmaron a través de sus redes sociales. Yo la quiero mucho a Sofi. A mi hijo lo amo, es mis ojos. Yo sé que hay un amor importante ahí", dijo la conductora.

