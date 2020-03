Luego de que Fede Bal revelara que tiene cáncer de intestino, su madre Carmen Barbieri habló sobre el díficil momento que atraviesa el actor.

"Sé que mi hijo habló en el video para hablarles a aquellos que están pasando por algo parecido y que tienen familiares con cáncer", comenzó la capocómica.

"Estamos con él los más allegados"

"Es un ejemplo de vida que está dando y estoy orgullosa de mi hijo. Sé que la va la luchar, que la va a pelear y estoy orgullosa de él. Estoy segura de que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, fuerte y valiente", continuó.

Además la actriz aclaró qué decisión tomó para acompañar a su hijo: "No voy a hablar con la prensa pero no es porque no quiera sino porque no puedo, lloro todo el tiempo".

Por último en "Los Ángeles de la Mañana", Carmen contó: "Estamos con él los más allegados. Estoy en Mar del Plata comunicada todo el tiempo con él".