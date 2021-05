Más allá de su histriónica personalidad, Carmen Barbieri es conocida por su fuerte carácter. Si bien hasta el momento recibió buenos comentarios de parte del jurado de " MasterChef Celebrity 2", la capocómica no se salvó de la aguda mirada de Germán Martitegui sobre su plato.

Frito, hervido y sellado/salteado fueron los tres requisitos que debieron cumplir Dani La Chepi, Andrea Rincón, María O'Donell, Georgina Barbarossa y la propia Carmen en el desafío del día. Además, tuvieron que cocinar utilizando solamente una sartén, una espátula de madera y un cuchillo. Ante esta desafiante propuesta, la humorista se la jugó e hizo una canastas de queso donde incluyó carne, esparragos y huevo frito.

Sin embargo, su idea no convenció a Martitegui, quien intentó proponerle otras alternativas. El cocinero le pidió que sumara algo "más fresco", como verduras, a su preparación. "No soy como mi hijo (Fede Bal), no me retes. ¿¡Me estás retando!?", exclamó Barbieri. Así rememoró su icónico desplante en el piso de "Intrusos" luego de reclamarle a Luis Ventura por su actitud.

"Me estás haciendo acordar mucho a Fede", le advirtió Germán antes de abandonar su mesada. "Estoy pagando deudas que dejó Federico", se lamentó Carmen entre risas.