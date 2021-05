Después de su tardío ingreso en " MasterChef Celebrity 2" tras su internación por coronavirus, Carmen Barbieri se convirtió en una de las participantes más queridas por los televidentes y decidió dejar atrás el duro momento que vivió y reveló un deseo familiar que tiene pendiente.

En el último desafío del reality gastronómico, las figuras tuvieron que crear un plato utilizando el choclo y Santiago del Moro aprovechó para preguntarle sobre su experiencia: "Te imaginabas a esta altura de tu vida, después de haber hecho todo lo que hiciste y vivir todo lo que viviste, estar en este certamen donde te ve todo el mundo?".

La capocómica respondió concreta: "No me lo imaginaba. Cuando me convocaron, se me truncó y dije 'no es para mí'; pero es para mí. Estoy muy feliz". Después, el presentador se refirió a la relación que mantiene con su hijo: "Y tu crítico número 1 es tu hijo, ¿no?". Barbieri estuvo de acuerdo: "Sí, es terrible. Me dice 'mamá, no estás en casa'".

"Viste que en un momento los hijos pasamos a ser los padres de nuestros viejos", lanzó el conductor, lo que llevó a que la participante del programa revelara su gran deseo: "Y sí, él pasó. Va a ser un gran padre. Ojalá me de un nietito pronto. Sueño con eso, pero está en él. Por ahora tiene otros planes".

"Tiene muchos. Lo que le sobra a Fede son planes. ¡Y los fines de semana ni te cuento! Escuchá, cuando pase todo esto, la peste y el virus, vamos a ir todos a su gran pileta", cerró Del Moro entre risas.