Hace poco más de una semana Carmen Barbieri debió ser internada por una neumonía producto del coronavirus. Ahora, Fede Bal comunicó que su cuadro empeoró y que fue trasladada a terapia intensiva.

La capocómica se encuentra hospitalizada en la Clínica Zabala de Belgrano aislada y no puede recibir visitas. En el mediodía de este jueves, el joven compartió a través de sus redes sociales el estado de su madre: "Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse".

Desde su Twitter, el actor remarcó: "Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja".

En cuestión de minutos, su posteo recibió miles de "me gusta" y comentarios de los usuarios que comenzaron a manifestar su apoyo ante la desesperante situación.

"Me llevan a terapia intensiva por la baja en la saturación oxígeno en sangre”, reveló la actriz en comunicación por Whats App con Marina Calabró para "Lanata sin filtro". Y contó: "Estoy descompensada porque la neumonía está más grande ya que se expandió a los dos pulmones. Por suerte, por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno, ya que a menos que sea indispensable, acá tratan de no intubarme con respirador artificial”.

Además se lamentó: "Pobre mi hijo, lleva dos años terribles". En los últimos días, Flavio Mendoza la había tildado de "hipocondríaca" tras ser internada y despertó la furia de ella y su hijo. Carmen debía empezar a grabar "MasterChef Celebrity 2" esta semana, pero tendrá que ser reemplazada debido a su delicado estado de salud.

Por los dichos del productor teatral, la artista comenzará una demanda legal. "Carmen está bien, pero lo que pasa es que ella es hipocondríaca, cualquier cosita se piensa que tiene todo", había dicho el coreógrafo y despertó la furia de la actriz que participaba de su obra "Un estreno o un velorio".

"A Flavio lo bloqueé. Me va a pedir disculpas y no se las voy a aceptar. Le voy a hacer un reclamo económico, ya que a él lo que más le importa es la plata... Así que, ¡lo bloqueé! Le dije a mi abogado que si no salgo de esta lo siga igual al reclamo, lo gane y le dé la plata a Federico", fue la respuesta de la ex de Santiago Bal.