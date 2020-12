El polémico audio que le envió Fede Bal a El Polaco hizo destrozos tanto en la relación del actor con Sofía Aldrey como en el cantante con Barby Silenzi. A pesar de que el hijo de Santiago Bal dijo que estaba en buenos términos con su novia, parece que están peleando y atravesando una crisis de pareja.

En su momento, Carmen Barbieri defendió a su hijo y dijo que era un simple asado de amigos, pero al escuchar el mensaje cambió de opinión y dijo lo que pensaba en "Confrontados" de El Nueve: “¡Uh, no lo había escuchado! ¿Y quién lo viralizó?”.

"¡Yo pensé que había cambiado Federico! ¡Jesús! ¡Salió al padre!", fue la frase de Carmen por el audio de Fede Bal.

Pampito le hizo saber que la novia del artista, Barby Silenzi, había sido la que compartió el audio: “¡Yo no sabía nada! ¡Lo juro por mi mamá y mi papá! Recién lo escucho y es un horror el audio. Parezco una mentirosa: yo dije que era un asado con 10 personas y no había chicas ¡Todo al revés! Y ‘cositas’. ¿Qué son cositas?”.

Carmen Barbieri habló de la relación de su hijo y Sofía Aldrey.

A su vez, Marina Calabró también quiso saber si la capocómica estaba enterada de la crisis de la pareja: "No sé, ustedes van a pensar que miento. Me contó que se habían reunido mucho en esa fiesta, bah una reunión de amigos con asado y medialunas de desayuno, que se tiraron a la piscina. Me dijo que Sofía estaba con sus amigas, ella sabía que iba a hacer esa fiesta con amigos".

"Y Sofía lo deja ser libre, eso es lo que tiene de bueno esta pareja. Yo no estoy enterada si hay crisis. No sé si están en crisis. Es más, tengo acá el regalo de Sofi de Navidad. Creo que el 31 se van a Mar del Plata", terminó sobre la polémica situación de su hijo con la maquilladora.

