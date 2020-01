Gonzalo Heredia y Brenda Gandini comparten más de lo pensado con Fede Bal. Además del teatro "Neptuno", en el que realizan "Desnudos", y el joven actor "Mentiras Inteligentes", son vecinos en el mismo country en Mar del Plata.

Sin embargo, los ruidos molestos a altas horas de la madrugada que propició el mediático generó el enojo de los actores, quienes quejaron y culminó en un ¡escándalo!

Por su parte, Carmen Barbieri se metió en la polémica y salió a cuestionar al ex protagonista "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" luego de que éste fuera a hablar con su hijo en los camarines.

"Me enteré que se solucionó. Fede cambió mucho. Ya no hace las fiestas que hace antes y menos en un barrio cerrado. Pone música. Se tira a la pileta con amigos después del boliche. La familia querrá descansar, sin ruidos, habló con ellos y trata de cuidarse para no molestar. Hace todo pero adentro de su casa", comenzó a decir la capocómica en diálogo con radio Mitre.

Y agregó convencida: "En un momento tuvo 14 amigos dentro de la casa. El country avala que hasta las tres de la mañana puede haber fiesta pero no habla de tirarse en la piscina. Su jardín da al dormitorio de la casa de al lado. Se va a tener que cuidar y no tirarse a la pileta".

La pareja se mostró disconforme con Fede Bal como vecino.

"Era un tema para hablar puertas adentro y lamentablemente salió al aire. Tengo entendido que se pidieron disculpas. Lo encaró en el camarín cosa que no se hace en horarios de trabajo. Se hablaron las cosas personalmente y está todo aclarado", disparó la artista.

.

A su vez, opinó sobre el escándalo del verano: la pelea entre Sol Pérez y Móncia Farro, las divas protagonistas de su obra en La Feliz "20 Millones". "Silva García viene todas las noches y es la mujer que podría reemplazarlas. Está todo el tiempo repasando la letra. Siempre está preparada. Punto final no hay pelea entre ellas. No se llevan y no se hablan. En el escenario no se nota. Creo que van a continuar las dos y nadie va a renunciar", finalizó contundente.