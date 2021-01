Esta semana, Carmen Barbieri se contagió de coronavirus y debió ser internada de urgencia. Ahora se encuentra internada en la clínica Zabala, por un cuadro de neumonía bilateral y por ello debió ausentarse de la obra "Un estreno o un velorio" que produce Flavio Mendoza. El coréografo minimizó el diagnóstico de la actriz y ahora la actriz, muy enojada, anunció que lo demandará por sus dichos.

"Carmen está bien, pero lo que pasa es que ella es hipocondríaca, cualquier cosita se piensa que tiene todo", expresó Mendoza. Esas palabras cayeron como una bomba para Barbieri, quien, en dialogo con "Lanata sin filtro", contó que le brindan oxígeno, sigue con fiebre y que los médicos trabajan para que su neumonía no empeore. Y luego le respondió con todo a su jefe: "Si alguno duda de mi enfermedad es un problema de ellos. Van a tener un problema ellos, no yo. Cuando vi lo que dijo Flavio me puse a llorar. Lo minimizó, dijo que soy hipocondríaca cuando estoy enferma. Él también va a tener lo suyo. Mi abogado, el Dr. Juan Curubeto, está preparando todo", exclamó.

.

"Estoy con oxígeno ahora. Tengo 38.9 grados de fiebre, pero anoche tuve 40. Estoy pasando unas noches y unos días de terror. Me duele el cuerpo. Nunca imagine que me iba a pasar esto. ¡Dios santo! Tengo una neumonía bilateral que no quieren que se agrande. Hoy hablaron con Fede para contarle mi estado. Ahora van a hacer una historia médica para mandarle a MasterChef Celebrity 2, que llaman todos los días. Menos Flavio, todos me llaman", se quejó por la actitud del coreógrafo.

Y agregó: "A Flavio lo bloqueé. Me va a pedir disculpas y no se las voy a aceptar. Le voy a hacer un reclamo económico, ya que a él lo que más le importa es la plata... Así que, ¡lo bloqueé! Le dije a mi abogado que si no salgo de esta lo siga igual al reclamo, lo gane y le dé la plata a Federico (Bal). Para mí las enfermedades son sagradas. Lo que uno menos necesita es toda esta mier.... Nunca lo voy a perdonar".

Por último, la capocómica reveló el gesto que tuvo Mendoza con ella, pero que no logró conmoverla y la llevó a reforzar su postura de ir por todo en una mediación civil extrajudicial como primer paso: "Por algo yo nunca quise trabajar con él. Me llamó 8 años. Manda el mensaje a las 3 de la tarde, después de que todo el mundo le dio con un caño", concluyó en relación a que Flavio accionó cuando sus dichos ya habían salido al aire en "Intrusos".