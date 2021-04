Este martes, Carmen Barbieri y Fede Bal pasaron por el living televisivo de Flor Peña y allí la capocómica hizo una reveladora declaración sobre su hijo sobre sus infidelidades.

"Algo que nadie imaginaría que tiene es lo honesto que es. Por eso termina sus parejas, porque no les miente, les dice la verdad", sostuvo la artista para referirse a la personalidad de su hijo, quien semanas atrás finalizó su romance con Sofía Aldrey.

"Si, por ejemplo, fue infiel va y cuenta. Yo le digo ‘¿Por qué hay que contar? ¿Por qué no esperás un poco, si hay amor, y ves un poco el terreno?'. Él es sincero, honesto y no miente. Y a mí me dice la verdad siempre: si estoy mal en el trabajo, o si estoy bien", agregó Barbieri en "Flor de Equipo".

Al respecto, el actor dijo sorprendido: "¡Tremendo consejo de madre!". Por lo que la conductora del ciclo bromeó con picardía: "¿Sabés qué? ¡Fede Bal es un 'infiel honesto'!".