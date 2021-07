A principios de 2021, Carmen Barbieri estuvo al borde de la muerte después de dar positivo de coronavirus y estar internada en terapia intensiva por más de un mes. A pesar de que no fue confirmado, se señaló a Sol Pérez como la responsable del contagio ya que habían compartido una clase para comenzar " MasterChef Celebrity 2".

Después de haber competido cara a cara en el reality gastronómico y tras su recuperación, la capocómica recordó el enojo de su ex compañera cuando se especuló que ella había sido el orígen de su contagio.

“Yo no dije ‘fue Sol Pérez’. Yo conté la historia de que ella dijo que no se sentía bien, se hizo un hisopado, dio positivo y yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería”, comenzó la diva en "Los Ángeles de la Mañana".

Sol Pérez se enojó con Carmen Barbieri cuando dijeron que la había contagiado.

“Yo no me contagié en el teatro. Primero que no es culpa de nadie, estoy acá y es algo que pasa. Agarrás una baranda, te tocaste un ojo y te contagiaste. Sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”, agregó.

.

“Ella llamó a mi secretaria porque se enojó conmigo... Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo, es bárbaro. Es al revés, tendría que enojarme yo, peor bueno, nadie se tendría que enojar”, reveló sorpresivamente.

Además, Barbieri recordó su enojo con Flavio Mendoza: “Yo le tuve que faltar a Flavio, que lo rearmó enseguida. Yo me enojé con él antes de salir del coma, porque después de salir cómo me voy a enojar. Yo me contagié del aire”.

La capocómica y la modelo compartieron el escenario y " MasterChef Celebrity 2".

El relato de la productora teatral se da una semana después de que la modelo visitara LAM y hablara del mismo tema: “Para mí no vino de ese lado, es más, yo no contagié a absolutamente nadie. Todo el mundo me acusó. Dijeron que fui a trabajar sin el negativo, yo tenía un negativo, claramente falso".

“Es una semana que vos vas y practicás cómo cortar un pescado, por ejemplo, como una mínima introducción a lo que va a ser la cocina después. Y ahí me cruzo con Carmen, pero Carmen tenía máscara, barbijo. O sea, no…”, manifestó Pérez ante el panel de Ángel de Brito.

“Para mí es muy poco probable que el contagio se haya dado en ese momento porque aparte Penca, asistente de Barbieri, se contagia en ese mismo momento, y yo a ella no la vi. Yo me sentí recontra mal, primero porque a Carmen la quiero, trabajé mucho tiempo con ella, y mi primera obra de teatro acá en Buenos Aires fue con Carmen. Para mí… ella siempre dice que es mi madre artística pero de verdad me enseñó muchísimas cosas", cerró la panelista de "Nosotros a la Mañana".