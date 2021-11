Hace unos días, Carmen Barbieri había anunciado que volvía a pisar los escenarios. Está vez lo haría junto a su hijo, Federico Bal y ambos iban a interpretar la relación de madre e hijo en una obra que generó gran expectativa. Luego de pensarlo un poco más, la conductora de "Mañanisima" decidió renunciar.

La noticia la dio a conocer Carmen en su programa. Explicó que tomó esa decisión ya que no podía cumplir con tres trabajos a la vez y decidió priorizarse. "El jueves me di cuenta que no me sentía bien. Uno pone la energía en este programa y en el otro ("Los 8 escalones"), pero cuando llegaba la hora del teatro no tenía la fuerza que yo quería tener. No era esa Carmen", dijo la capocómica.

Explicó que la obra de teatro no se hará y le pidió perdón a todas las personas que se quedaron sin trabajo por su decisión, sobre todo a su hijo. "Pido disculpas a todos y en especial a mi hijo que lo dejé sin laburo. Dejó de hacer otras cosas, tenía como siete proyectos. Hizo montón de audiciones y recibió ofertas que dejó de lado para hacer con la madre una comedia”, expresó muy triste.

Sus compañeros trataron de consolarla y le preguntaron cuál fue la reacción del exparticipante de "MasterChef Celebrity" al enterarse de la noticia. La madre del actor dijo: "Fede no se enojó, pero está muy triste".

Carmen Barbieri y Federico Bal durante los ensayos de la obra.

La actriz decidió priorizarse y seguir cuidando su salud. Luego de haber atravesado un COVID-19 tan fuerte, admitió que todavía tiene secuelas. Además, reveló que tendría que hacer rehabilitación post internación pero nunca la llegó a hacer por sus compromisos laborales.

