Carmen Barbieri se encuentra transitando un momento agridulce ya que, por un lado, su hijo, Fede Bal, confirmó que después de varias sesiones de quimioterapia ya no padece el cáncer de intestino que le diagnosticaron en marzo de este año y, por el otro, la artista sufrió un esguince que le impidió presentarse en la ronda de cuarteto en el " Cantando 2020".

Sin embargo, eso no es todo ya que en las últimas horas se confirmó que la capocómica padece herpes zóster, más conocido como culebrilla. La participante del certamen de canto contó en " Confrontados" cómo se dio cuenta que lo tenía: "Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto”. Muchos usuarios comenzaron a especular sobre si Barbieri podría llegar a volver a la competencia tras despertarse este problema de salud.

La humorista compartió imágenes del herpes zóster que se manifestó en su cuerpo.

"Fede quiere que piense en mi vida, que me priorice. La vida me está dando avisos, me sacude para que reaccione. Me cuesta mucho volver a ser yo. A partir de todo esto averigüe y todo el lado izquierdo está relacionado y tiene que ver con la maternidad", aseguró Barbieri, disgustada por la situación.

Y continuó: "La vida me está dando avisos. Tengo la cara pos pelea de boxeo. Tengo un estrés pos disgusto. Toqué fondo y me salió la culebrilla. Me atendió el oftalmólogo porque el ojo podía estar comprometido, por suerte no fue así”, relató Barbieri a la periodista Marina Calabró. Todavía no hay información precisa sobre si la figura volverá al programa o si renunciará.