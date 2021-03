Antes de comenzar las grabaciones de " MasterChef Celebrity 2", Carmen Barbieri contrajo coronavirus por lo que debió mantenerse aislada pese al inicio del programa. Luego su cuadro se agravó y permaneció internada varios días y en terapia intensiva.

En ese momento, Fede Bal la reemplazó durante las primeras galas de la competencia y a su vez se desempeñó como el host digital del ciclo. Pero más tarde y ante la desmejora en la salud de su madre, el joven decidió dejar las hornallas y ocuparse sólo del contenido de las redes sociales.

Mientras, Carmen permanecía en cuidados intensivos, entubada y transitando una neumonía bilateral. De todas formas, nada pudo frenar la fuerza de la capocómica que logró recuperarse, obtener el alta y alistarse para sumarse a la competencia culinaria.

"Cuando me enteré que fue Fede el que me reemplazó en el programa, me encantó. Lo hubiera elegido a él o a cualquier otro, mientras me guarden el lugar... Pero era mucho peso sobre sus hombros", reconoció Carmen en un móvil para "Flor de Equipo" donde se mostró calmada y con todos los cuidados por la pandemia.

En cuanto a su participación en el reality conducido por Santiago del Moro admitió: "Veo el programa desde el año pasado, pero ahora traté de no ver mucho porque me daba mucha tristeza no poder estar ahí".

Y contó que todavía está recuperando su voz luego de quedar disfónica: "Sigo disfónica porque tuve un respirador artificial, un tubo y me lo arranqué dos veces y me lastimé las cuerdas vocales que se están reponiendo".

Además contó qué le dio fuerzas para seguir adelante durante su internación: "Cuando estaba tan mal yo pensaba... 'Tengo que salir de esta por Fede, para no darle otro disgusto'".

Y recordó cómo fue el reencuentro con su hijo, al salir del centro médico: "Fue muy emocionante, él siempre es muy fuerte, en una postura para darme fuerzas".

"Estoy muy agradecida porque han rezado por mí personas que no conozco, han pedido por mí y estoy muy agradecida. No sabía si iba a salir, la fuerza de leona que tengo la puse. Pero no sabía si iba a salir, no me imaginé que este virus me iba a matar pero casi me mata", manifestó.

LA ENSEÑANZA QUE LE DEJÓ EL CORONAVIRUS A CARMEN BARBIERI

Carmen sufrió un cuadro de Covid-19 muy grave. Incluso luego de recibir el alta médica fue internada una vez más a causa de un virus intrahospitalario. Pero finalmente ya se recompuso y puede seguir con su vida casi normal. Luego de un agitado comienzo del 2021, la artista reflexionó: "Todo lo que viví y esto último me demostró que la vida es valiosa".

"Sentirse bien es lo normal, pero cuando una se empieza a sentir mal y enfermarse ahí valoras lo que es sentirse bien, despertarse a la mañana, respirar y que no te duela nada. Saco de todo esto que le doy el valor a las cosas que realmente lo tienen", reconoció optimista.