Carlos Rottemberg es una de las personas que acompaña a Mirtha Legrand tras enterarse de la muerte de su hermana Goldie. El productor se encuentra en la casa de la diva, con Marcela Tinayre y Nacho Viale.

"Mirtha está entera", aseguró en diálogo con "Juntos podemos lograrlo" y dio detalles de cómo fue el fallecimiento de la actriz Silvia "Goldie" Legrand.

"Su asistente notó que no se despertaba de su siesta. No tenía reacción y llamó a su yerno, el marido de una de las dos hijas de Goldie. Él le dio la noticia a Nacho Viale y Marcela Tinayre quienes se lo comunicaron a Mirtha", explicó.

Y agregó: "Mirtha está entera. Es un fallecimiento por muerte natural. Estaba muy bien de salud. Se whatsappeó como todo los días con Mirtha".

En relación a cómo se encuentra la conductora, quien se encontraba a metros de él mientras hablaba, aseguró: "Desde su casa puedo decirles que está entera, con todo el dolor que esto le provoca".

Además, contó qué precauciones toman en medio de la cuarentena por coronavirus: "En este momento lo importante es que ahora no puede salir a su casa. Mirtha sentía que tenía que salir y vestirse. Quería vestirse para ir a despedir a su hermana. Llamamos al médico particular. En todo caso cuando el tiempo, me refiero a la pandemia, y se lo permita hablará en cámara y dirá cómo se siente".

Por último, recordó la muerte de José Martínez Suárez, hermano de Mirtha y Goldie, en agosto del año pasado: "Ellos eran una trilogía con José".