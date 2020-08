Carlos Belloso es uno de los actores más reconocidos del país, con grandes papeles, tanto en televisión como en teatro y cine. En 2019 se lució en el filme "La odisea de los giles", junto con estrellas como Ricardo Darín y Luis Brandoni, y este año fue el villano en "Puerta 7", superproducción episódica de Netflix.

A pesar de sus laureles, durante la cuarentena no la pasa bien, no sólo por su situación en particular, sino pensando en sus colegas. Por ello, recientemente subió a su cuenta de Instagram unos carteles que rezan: "Los actores y actrices, ante la falta de actividad, necesitamos respuestas. En la TV se puede comer, cantar, ¿pero no se puede actuar?". Su declaración no lo menciona, pero parece hacer alusión a programas como "Almorzando..." y el " Cantando 2020".

El descargo de Carlos Belloso en sus redes.

Luego, continúa: "Los actores no cobramos IFE, ATP, no tenemos trabajo. Hace 150 días que estamos sin ingresos. Necesitamos respuestas. El 90% de desocupación sin salario, sin trabajo y sin ayudas", afirma como un postulado de un colectivo independiente de artistas agrupados bajo el lema "Actrices y actores en emergencia".

Para dar más detalles sobre lo que sucede, habló en el programa "Jubilados TV" de A24: "Estoy tratando de que esta cuarentena me sea liviana, pero no se puede evitar la angustia de no facturar, de tener poca plata, de apelar a los ahorros que uno pensaba que los iba a usar para otra cosa pero los está usando para el diario, para el cotidiano, y eso angustia, por qué no se sabe cuánto va a durar".

Remarcó la complicada situación de los actores en la cuarentena.

Con respecto al porcentaje de desocupación que mencionó, analizó: "Históricamente el gremio tuvo una desocupación. Somos muchos actores que trabajamos no sólo en cine, televisión y teatro, sino también, en eventos, en la calle. Y al haber tantos actores, los que trabajamos en una continuidad somos pocos y los que ganan dinero son muchos menos".

En su caso personal, confesó que "podría contar que yo trabajo, pero no soy una persona adinerada, tengo posibilidad de hacer algunos ahorros, pero sigo alquilando".