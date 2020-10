Carla Peterson habló en profundidad del fuerte vínculo que la une a su pareja, Martín Lousteau, y sorprendió al revelar detalles inesperados del político.

En medio de la cuarentena por coronavirus, la actriz contó que el papá de su hijo Gaspar desplegó todas sus habilidades para realizar tareas hogareñas. “Hace trucos de magia, es un poco relojero. Te arregla los relojes. Es muy prolijo y ordenado“, resaltó.

.

Además, admitió que a ella no le gusta lavar los platos y es una tarea que prefiere dejársela a él: “A Martín le gusta lavar los platos porque se relaja un poco. Yo le dejo el espacio con mi amiga la bacha”.

Carla Peterson y Martín Lousteau lograron una convivencia armoniosa en cuarentena.

“Cuando empezamos a salir le dije que no lavaba los platos. A mi no me gusta lavar los platos, me gusta limpiar, ordenar. Después de todas las horas de cocina y comer todo tan rápido, ya está. Cociné, comimos, ahora no quiero lavar“, agregó en diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".