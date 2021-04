@VivianaRomano

Carla Peterson nació el 6 de abril de 1974 en Córdoba capital, donde vivió los dos primeros años de su vida. Descendiente de suecos por parte de su padre y de italianos por parte de su madre, es la mayor de tres hermanos y desde chica supo que quería ser actriz. "Es raro decirlo, pero creo que soy una mujer libre, comprometida y divertida. Y estoy contenta de la vida que tengo y de mis decisiones. Tengo suerte y trato de aprovechar las oportunidades que se me presentan sin juzgarme mucho".

Siempre recuerda que sus compañeros del colegio y de teatro la fueron alentando para que se animara a perseguir ese sueño. "En cuanto a colegas, Mirta Busnelli fue la primera que me dijo que le gustaba lo que hacía. A mis papás, María Rosa (abogada) y Carlos (aviador) les daba miedo esta profesión porque no sabían cómo ayudarme y les costaba entender que no había continuidad; que los trabajos empiezan y terminan".

.

En lo personal, se casó con el economista Martín Lousteau y son padres de Gaspar. Sus personajes en televisión la posicionaron en un lugar muy importante por su ductilidad, carisma e histrionismo. Sus cortes de cabello intensifican ese aire de mujer audaz, dispuesta a desafíos sin importarle el qué dirán.

Peterson se ganó su lugar en el mundo de la actuación.

ROLES ESTELARES

A los 18 años, Carla se mudó un par de meses a Los Ángeles para tomar clases de danza. Dos años más tarde se presentó en un casting de televisión y fue elegida para participar en "Montaña rusa". Continuó actuando en ficciones como "Verano del ´98" y "Son amores". En "Sos mi vida" se destacó en el papel de "Constanza" y luego de dicha interpretación alcanzó su primer protagónico con la serie "Lalola", donde encarnó a un hombre machista, mujeriego y misógino "condenado" a ser mujer. Entre los años 2008 y 2009 protagonizó "Los exitosos Pells" juntó a Mike Amigorena. En 2018 protagoniza "100 días para enamorarse", producida por Sebastián Ortega. En cine también se lució en más de media docena de exitosos largometrajes.

La moda tiene un rol importante en su imagen personal.

PREMIADA

A lo largo de su exitosa carrera fue nominada varias veces en los tradicionales y codiciados premios Martín Fierro que otorga Aptra. En total se llevó ocho estatuillas; tres de ellas como mejor actriz protagónica por "Lalola" y "Los exitosos Pells"; y en el rubro Revelación por su personaje en "Son Amores".

La actriz no le tiene miedo a los cambios radicales en su look.

LA FELICIDAD

Con un renovado estilo de cabello bien corto y casi pelirrojo, la actriz comparte su vida con Martín Lousteau. "Nos enamoramos de un día para otro, sin embargo, tardamos varios meses en arreglar una cita. Yo estaba en una etapa en la que no quería salir porque estaba desencantada y cansada. Había tratado muchas veces de enamorarme, esa vez no intenté nada, y pasó, ¡fue sin querer! Pero después fue rapidísimo todo lo que vivimos: nos casamos, tuvimos un hijo, nos fuimos a vivir afuera, volvimos y retomé mi trabajo en la tele ¡Un montón de cosas! Vivo con felicidad mi primera convivencia real y mi relación más larga: llevamos una década juntos".

Además de la actuación, el deporte también tiene un lugar importante en su vida.

TROTA EN OTOÑO

Además de actuar le encanta hacer deportes al aire libre. "Runner, lo que se dice runner, no soy, pero hace años que me tiro unos kilómetros semanales. Ahora en otoño, bien temprano llegué a los 9". En las redes aconseja comenzar caminando con intervalos de trote suave: "Hay que contraer los glúteos y utilizar los brazos para impulsarnos".

Por V.R.