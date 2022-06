Recientemente, El Nueve decidió reestrenar "Ricos y Famosos", la novela que protagonizaron Diego Ramos y Natalia Oreiro. Allí también trabajó Carina Zampini, en uno de los personajes malvados más icónicos de la televisión argentina. La actual conductora interpretó a Carla Lucero, una villana que causó gran revuelo.

"La gente se acuerda de ella con nombre y apellido. El personaje estuvo tres años en el aire porque pasó de una tira a la otra. En 'Por siempre Mujercitas' (1995-96), Lucero había terminado en la cárcel, pero volvió para 'Ricos y Famosos' (‘97). Es inolvidable", le dijo Carina Zampini a Clarín en una entrevista.

En los 90, la actriz trabajaba en un negocio vendiendo vajilla de cerámica en Villa Tesei y estudiaba teatro con Agustín Alezzo.

Carina Zampini junto a Natalia Oreiro en "Ricos y Famosos".

En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", Carina Zampini reveló que entró a canal Nueve de casualidad. "La primera vez que me encuentro con una representante a llevarle material, me crucé con Virginia de Contrataciones de Canal Nueve. Era la primera vez que entraba a un canal, era un mundo tan lejano lejano para todos, nunca había acompañado a alguien hacer algo, no tenía una amiga que trabajara en la tele. Era la época de oro de canal Nueve. Me crucé con Virginia, de contrataciones, me miró, me dijo 'Qué linda que sos'. Yo tenía el pelo corto, tipo de varón, y le dije que no era actriz, que estaba estudiando".

"Me dijo que iban a hacer un casting, que fuera, y lo hice a la semana. Me escribí un mónologo. Con ese casting entré a 'Mujercitas'. Cuando Alejando lo vio, dijo 'Quiero que contraten a esta chica, no me importa para qué'", agregó e indicó: "Romay me llamó y me dijo 'Carina quiero que trabajes en algún programa del canal'.

Carina Zampini en "Ricos y Famosos".

"Como es cierto que los malos quedan como con un reconocimiento especial porque son más fuertes y llevan la trama de la historia, generan el conflicto. Los malos perduran en la memoria, lo que no pasa con las heroínas. Me dijeron varias veces, 'A vos nunca te van a sacar el estigma de la mala después de Carla Lucero'. Pero finalmente tuve la posibilidad de hacer muchos personajes", dijo tiempo atrás.

Y como Carla Lucero fue una mala icónica, Romay tuvo la idea de trasladar el personaje de una ficción a otra. Por eso no solo fue parte de 'Mujercitas', sino que volvió en "Ricos y Famosos", para seguir deleitando al público.