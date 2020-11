Es sabido que Carina Zampini es una de las conductoras menos conflictivas de la farándula argentina, sin embargo si la situación lo requiere deja salir su carácter para poner orden en el programa.

Esta vez, al aire de "El gran premio de la cocina", la conductora intervino en un intercambio entre Christian Petersen y Mauricio Asta. Ambos chefs comenzaron un picante cruce a la hora de dar la devolución al plato de uno de los participantes.

El clima en el programa se tensó cuando Petersen cuestionó la evaluación de su compañero jurado al postre que presentó Julián: unos éclairs, una especie de factura francesa, que fueron preparados con la receta del pastelero. "Me encanta la ganache de frutos rojos y que como ganache hayas utilizado el líquido de los frutos rojos", reconoció Asta.

En ese momento, Petersen lo frenó: "Ahí te gustó que diga que es la receta de Mauri. Sé objetivo, acá estamos siendo objetivos, vos estás siendo....". Y Zampini completó su frase: "Subjetivo".

"Vos sabés que no, porque no se estila hacer ganache con pulpa de frutas. Se estila poner crema y chocolate y es algo que utilizo mucho por los macarons. Me parece un buen recurso y lo halago para que todos, porque hay cientos de personas que nos miran, hagan lo mismo", le retrucó el reconocido pastelero.

Mientras que la actriz quiso corregir su comentario: "No es que no seas objetivo, es que claramente si vos lo hacés, lo presentás, lo ponés en práctica, te va a parecer que es bueno que lo haga otro; si no, estarías en contra de vos mismo".

Para cerrar, Asta exclamó: "Encuentro que hay una intención de hacer pastelería y me pone muy contento. La decoración, que hayas jugado con el caramelo, digo 'guau', con el chocolate también, con la frutilla fileteada también".