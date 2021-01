Carina Zampini comenzó su carrera de actuación en distintas novelas como "Por siempre mujercitas" o "Ricos y famosos". Sin embargo, la actriz ganó popularida tras ser protagonista en "Dulce Amor", ficción que protagonizó junto a Sebastián Estevanez.

Además de ellos dos, el elenco contó con la participación de Juan Darthés y Calu Rivero. No obstante, la exitosa producción se vio envuelta en el escándalo en su momento ya que abruptamente Rivero abandonó su lugar en la ficción y luego acusó a Darthés por el acoso que sufrió durante las grabaciones de la tira.

Si bien "Dulce Amor" se emitió en 2012, la polémica persiguió al actor ya que en 2018 fue denunciado por Thelma Fardín por haber sido víctima de violanción durante una gira en Nicaragua en el marco de la tira juvenil "Patito Feo". Desde aquella denuncia, Juan Darthés se exilió de Argentina y actualmente vive en Brasil, su país natal.

Este martes, la conductora de "El Gran Premio de la Cocina" visitó "Los Ángeles de la Mañana" y allí volvió a referirse sobre su experiencia con quien supo ser su compañero de elenco en varias ficciones.

Carina Zampini y sus compañeros de "Dulce Amor".

“En aquel momento algo hablé. Tampoco quise hablar demasiado porque la verdad es que yo no estuve en conocimiento de ese hecho del que habló Calu. Es de lo único de lo que podría decir algo", comenzó en El Trece ante la curiosidad de Cinthia Fernández.

“Si hubiera estado en conocimiento de eso en ese momento, no haría falta que hoy esté explicando porque habría hecho algo. No soy de las personas que hacen de cuenta que las cosas no pasan, menos eso. De alguna manera hubiese intervenido, o hablado con (el productor) Quique Estevanez. Yo no lo supe”, manifestó convencida ante la pregunta de Cinthia Fernández.

La conductora recordó su paso por la tira junto a Calu Rivero y Juan Darthés.

“Me parece que está bueno siempre escuchar a la víctima más allá de que sea un tema de género, y acompañar la investigación pertinente hasta que alguien capacitado tome una decisión", agregó firme.

Para cerrar, aclaró que nunca vio alguna situación "rara" con el actor mientras trabajó con él. "Y también vale decir que yo en los años que trabajé con Juan Darthés, que fueron bastantes, porque después de 'Dulce amor' hicimos 'Camino al amor', yo nunca lo vi con una actitud que me diera a pensar que él podía llegar a ser tal o cual cosa. Nunca lo hizo conmigo. También está bueno decirlo”, cerró.