La polémica en las redes sociales por la foto "vintage" de Marcelo Tinelli junto a Diego Maradona llegó a otro nivel. Después de que un usuario llamado Omar le comentara en la publicación que le había robado la foto con el Diez y se había hecho pasar por él, ahora, la periodista Viviana Canosa se posicionó en contra del conductor.

Mientras que el dueño original de la imagen arremetió contra la figura con un duro comentario en la publicación: "Ese no sos vos. SOY YO. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota ´esos pibes la rompen´".

El comentario que "escrachó" a Marcelo Tinelli por "robar" una foto con Diego

Tinelli se defendió de las críticas en el mismo posteo de Instagram: "Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que esta foto era él. Qué lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo".

En su programa de El Nueve, Canosa decidió criticar el accionar de Tinelli en las redes: "El que está al lado es un señor que no es Tinelli. Es un impostor, es una vergüenza a la memoria de Diego Maradona".

Canosa criticó furiosamente a Tinelli en su programa

"Hacemos show barato el día del cumple de Diego, que no se podia ni parar. Si vos lo querés a Diego y sos su amigo le decís te quedas a tu casa. ¿Qué ganas con la decadencia de otra persona? Defiendan a Maradona, chúpenla y sigan chupándola", sentenció enojada en "Nada Personal".

"Aunque sea por la memoria de Diego, son una vergüenza, la Argentina no sale más así macho. No me importa ser polÍticamente incorrecta. A un ídolo no se lo descuida. Este tipo tenia que haber sido despedido en tres días", cerró duramente.