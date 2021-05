En uno de los mejores momentos de su carrera mediática, Cande Vetrano es una de las participantes más queridas de "MasterChef Celebrity 2". Al recordar su recorrido profesional y emocional después del éxito de "Casi Ángeles", la actriz recordó su romance con Cachete Sierra.

Después de haber sido coronado campeón en el "Cantando 2020", el actor de "Sex" fue catalogado como el "sex symbol" del momento y hace tan solo unos días tuvo un incómodo cruce con Cande Ruggeri, quienes tuvieron distintas versiones sobre su relación.

Cachete y Cande fueron amigos y después pareja por varios años.

Sin embargo, en diálogo con Catalina Dlugi, la participante del reality gastronómico se refirió al nuevo rótulo de su ex pareja: "¡Cachete! No me sorprende que sea un 'sex symbol'. Agus siempre fue una persona con mucho sex appeal. De hecho, cuando yo era su amiga, él siempre fue muy ‘levantador’, muy chongo. Me parece muy bien que esté en ese lugar, que le pongan ese título".

"Agus es lo más. Éramos amigos y después nos enganchamos. Estuvimos un tiempo de novios. Fue mi primer novio formal y lo quiero mucho", cerró la actriz en "Agarrate Catalina" sobre su romance con Cachete.