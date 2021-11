En cuanto se conoció que Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron un picante encuentro secreto a espaldas de Wanda Nara después de planearlo por meses, la actriz perdió a su grupo de amigas más famosas, entre las que estaban Zaira Nara, la hermana de la botinera, Paula Chaves o Mery del Cerro.

Sin embargo, algunas de sus amistades más antiguas, ya sea Lali Espósito o Cande Vetrano, hicieron oídos sordos a lo que se dijo sobre la actriz y salieron a bancarla públicamente.

.

Este es el caso de la ex participante de "MasterChef Celebrity 2", quien en diálogo con revista Gente no dudó en apoyar a la ex pareja de Benjamín Vicuña: "Es una amiga y la quiero mucho. Me dolió que la pusieran en ese lugar. Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien".

Además, Vetrano se refirió puntualmente al escándalo mediático en el que se vio envuelta su amiga, la cual derivó en entrevistas exclusivas con Susana Giménez y Alejandro Fantino, y reveló que se vio afligida por la situación: "Todo eso que pasó me pareció una mierd... No me indignó, pero me afectó".