Debido a la pandemia de coronavirus, una de las industrias que se vio más afectada fue la televisiva. Pocos programas quedaron en pie al principio de la cuarentena y ahora la situación se complicó más luego de que se confirmaran casos de Covid-19 en los canales.

Es por eso, que Telefe y El Trece apostaron a la repetición de novelas que hayan tenido éxito. En el caso del canal de las pelotas, la estrategia fue reflotar ficciones viejas y aclamadas por el público.

En cambio, El Trece optó por una novela que se emitió por primera vez hace menos de un año: "Argentina: tierra de amor y venganza".

"La vuelta de ATAV fue totalmente sorpresiva para todos. No era un rumor que se venía hablando que iba a volver. Fue muy de la noche a la mañana. Lo vi el otro día. Está bueno ver algo que uno hizo con una perspectiva de unos meses atrás sin la adrenalina que uno quizás lo veía, está buenísimo", aseguró Cande Vetrano, quien interpretó a Anna Moretti en la novela, en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live“.

Además, Vetrano contó cómo fue la reacción de sus compañeros en el grupo de Whatsapp que comparten: "Los chicos estaban chochos con el reestreno. Explotó el chat. Nos mandábamos miles de stickers por segundo. Yo me acuerdo que cuando vi el primer capitulo estaba tipo Twitter y cada personaje que aparecía me mostraba muy activa".

Por último, se refirió a la posibilidad de una segunda temporada y confesó: "Claro que me gustaría que haya una segunda temporada. ¿Dónde firmo? Hablamos de la posibilidad de la continuidad de la novela cuando estábamos terminando de grabar. Se re hablaba en ese momento. Pero ahora ya no. No sabemos”.