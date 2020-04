Este lunes, Marcelo Tinelli fue denunciado en la Justicia por contratar un avión privado para trasladar de Buenos a Esquel una valija con medicamentos. El conductor, que cumple la cuarentena por coronavirus en esa ciudad de Chubut, recibió fuertes críticas por su decisión. No obstante, su hija Cande Tinelli lo defendió a través de un contundente posteo que publicó en las redes sociales.

La causa la inició el Jefe del Aeropuerto de Esquel, Luis Alberto Cavero, al notar ciertas irregularidades en el vuelo. Es por eso que denunció al conductor ante las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Lo llamativo fue que el avión arribó sin pasajeros y el paquete fue recibido por el chofer que trasladó al presentador y a su familia cuando llegaron a la ciudad.

.

A pesar de que el periodista hizo su descargo y explicó la situación, la polémica y la investigación se mantienen. Por eso su hija mayor compartió un largo descargo en su defensa. "Faltan muchos días aún de 'encierro'. Acá se nos ve la hilacha a todos", disparó la joven.

"No tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy muy tranquila", aseguró en sus historias de Instagram.

En la misma línea, declaró que se matiene comprensiva y envío un mensaje de calma: "De golpe nos encontramos con nosotros mismos, y colapsamos. Solo quiero mandarle mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo".

Defendió a su papá.

En la misma publicación, la artista invitó a "aprender de esto, aprovechar para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre". "Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse TANTO por lo que dice o hace el otro. Hay gente muriéndose", remarcó.

A los poco minutos, publicó una nueva imagen e insistió: "Amor, mucho amor para todos. No es irónico, es en serio".

¡Mirá las publicaciones de Cande Tinelli sobre el escándalo de su papá!

Reflexiva.