Desde hace cuatro años, Cande Ruggeri está en pareja con Nicolás Maccari. Al principio de la pandemia ambos tomaron la decisión de irse a vivir juntos y a partir de ese momento no se separaron más. Luego de cumplir los primeros meses de embarazo, la hija de Oscar Ruggeri le dio la noticia a su familia.

Sin embargo, el exfutbolista no se aguantó la emoción de volver a convertirse en abuelo y lo contó en el programa deportivo en el que trabaja. "¡Voy a ser abuelo! No sé si lo podía decir", dijo el comentarista en ESPN. Mientras tanto, la influencer no hizo formal la grata noticia.

.

Originalmente, la primicia la iba a dar Ángel de Brito en su programa, pero Oscar Ruggeri no pudo contener su felicidad. Asimismo, la noticia la terminaron de confirmar en "Intrusos" y fue Maite Peñoñori quién se comunicó con el conductor de "LAM" y verificó la información.

A medida que pasen los meses podremos ir viendo el crecimiento del bebé en camino. Además, los panelistas de Florencia de la V comenzaron a hablar de casamiento y el sueño que tiene Cande Ruggeri de casarse de blanco con una mega fiesta.

Por el momento, el casamiento no está en los planes de la pareja, pero fue uno de los pasos que se barajó luego de que se conociera la noticia del embarazo.

