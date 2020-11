Tras finalizar su noviazgo de manera repentina con Ruggero Pasquarelli, trascendió que Cande Molfese comenzó un romance con Agustín Cachete Sierra. La noticia se hizo eco en varios lados y es por eso que la actriz decidió aclarar su vínculo con el participante del "Cantando 2020".

"No, no estoy saliendo con Cachete. Me encanta igual, como le dije el otro día, ‘Qué bueno igual que te asocian conmigo, que tenemos tanta confianza’, porque qué sería si no la tendría", comentó la actriz en diálogo con el ciclo radial "El Espectador".

.

"En realidad, somos muy amigos y nos conocemos desde hace muchos años, trabajamos juntos y tenemos un vínculo re lindo de llamarnos, de aconsejarnos. Él es un tipazo, es un laburante, y a mí me encanta que le esté yendo bien, porque la verdad que se lo merece, es una gran persona. Entonces, aclaro que no estoy saliendo con Cachete, solo amigos", sostuvo.

Por su parte, el integrante de "Sex" fue también consultado por su relación con Molfese y declaró: "Hay una relación de muchos años, de mucho cariño, y me van a cruzar con Cande Molfese comiendo o juntándome, pero no pasa nada. Toda la vida hicimos eso".

Entonces, ¿solo amigos?