Luego de que Vicky Braier, más conocida como "Juariu" por su usuario de Instagram, mostrara pruebas que confirmaban la separación entre Cande Molfese y Ruggero, los jóvenes decidieron hacerse cargo y confirmar la noticia.

Y si bien muchos fanáticos de la ex pareja tienen esperanzas de una segunda oportunidad entre los actores, que estuvieron seis años juntos, Cande se sinceró: “Puede ser que con Ruggero no teníamos los mismos proyectos de vida. No me interesa ser madre ni casarme. No me convence traer un hije al mundo”.

Además, contó: “Nos pedimos un tiempo y después de eso nos separamos”. Y agregó en diálogo con el programa radial "Esto no es Hollywood": “Ruggero fue mi pareja durante muchos años y cada uno vive un duelo interno”. Por último, aclaró que su ruptura fue en “excelentes términos”.