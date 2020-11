Este miércoles al mediodía se confirmó la muerte de Diego Armando Maradona y causó gran conmoción en todo el mundo. Pero minutos antes del impacto de la noticia de su deceso, Campi se lució en la pantalla con una insólita imitación del astro del fútbol.

Momentos previos a que los titulares se inundaran con la pérdida del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata por todos los canales de televisión del país, el humorista le rindió, sin saberlo, un divertido homenaje que se convertiría en la última parodia a su excéntrica personalidad.

.

En "Flor de equipo", el programa matutino de Florencia Peña en Telefe, estuvo como invitada Rocío Oliva, la última pareja pública de Maradona. Entre diferentes temas de actualidad, a la mediática le tocó hablar de su relación con el deportista. Fue en ese momento cuando apareció en escena el comediante vestido como el futbolista y repitiendo algunas de sus ya clásicas expresiones.

"La tengo atada", aseguró mientras hacía jueguitos con una pelota enganchada a su zapatilla con una tanza. Y bromeó: "Rocío, ¿sabés que no puedo ni tomar aceite de oliva porque te extraño?".

Campi en la piel de Diego Maradona.

A modo de chiste, también le hizo una picante pregunta a la ex del Diez: "Decímelo en cámara ¿volverías a estar conmigo?". Y la mediática no dudó en responder: "No... ya está. Ya fue Diego, ya está".

La participación de Campi duró hasta el final del programa en el que el comediante, en la piel del futbolista. se despidió hablando de la participación de su ex esposa Claudia Villafañe en "MasterChef Celebrity". "La veo a Claudia que cocina cangrejos, ostras... a mí me hacía polenta en casa, arroz", fueron sus últimas palabras en pantalla sobre las doc del mediodía antes del pase con el noticiero de Telefe que minutos después anunciaría la muerte del ex de la Selección Argentina.

A través de sus redes sociales, el comediante despidió al astro del fútbol con una fotografía en blanco y negro que posteó en sus historias de instagram junto al símbolo del duelo.