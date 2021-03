Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas de cantantes latinoamericanas más reconocidas alrededor del mundo y muchos admiran la relación que mantienen desde hace más de cinco años.

Camilo y Evaluna se casaron a principio de 2020.

En una entrevista con "La Peña de Morfi" de Telefe, el artista colombiano contó cómo fue el comienzo de su relación con su novia y la ayuda que recibió de su suegro, Ricardo Montaner: "Llegué a Miami hace cuatro años persiguiendo a Evaluna, y no me da pena decirlo. Yo estaba enamorado de ella y vivía en Bogotá mientras que ella estaba en Miami, y yo quería visitarla porque nos gustabamos. Nos hicimos novios y empecé a ahorrar y a buscar la manera de verla".

"Todo fue con la ayuda de Ricardo Montaner que me empezó a dar trabajo para grabarle unos demos. Yo creo que el nunca necesitó esos demos, sino que me ponía a grabar esos demos para ayudarme a ahorrar y poder visitar a Evaluna sin sentir que me estuviesen invitando. Él todavía no me reconoce que me mandó a hacer esos demos a propósito, pero yo sé que es así", contó.

