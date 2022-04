Desde que salieron a la luz las fotos en Ibiza que confirmaron el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, todas las miradas están puestas en Camila Homs, la ex pareja y madre de los hijos del jugador. La modelo en los últimos días publicó un fuerte mensaje contra las mujeres que "se meten con hombres casados", y ante la noticia de la relación de su ex con la cantante, comenzaron a circular distintas versiones que aseguran una infelidad.

.

El martes por la noche Homs asistió a un desfile de modas como parte del staff de la agencia Multitalent, y habló del vínculo actual con el jugador del Atlético Madrid. La rubia aseguró que tiene "una relación cordial" con De Paul, pero se mostró reticente a confirmar cuándo se dio la ruptura oficiral entre ellos. "No voy a hablar de fechas", le respondió Cami al notero de "LAM".

Camila Homs no quiso indicar la fecha exacta en la que se separó de Rodrigo de Paul.

Cuando le preguntaron sobre el nuevo romance del jugador de la Selección Argentina con la intérprete de "Miénteme", la influencer expresó: "Es un momento difícil para mí".

De tal forma, repitió que no iba a hablar de su presente sentimental y destacó que de todos modos, su familia y sus amigas son un gran sostén para ella, en medio de todo el revuelo mediático. "Mis hijos son mi refugio y la luz de mis ojos", agregó como cierre.

Tras las fotos que confirmaron el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Camila Homs aseguró que está viviendo "un momento difícil".

Mirá lo que dijo Camila Homs sobre el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul