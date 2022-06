Mientras que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están disfrutando unas pequeñas vacaciones en Miami, Camila Homs le hizo un reclamo económico a su ex pareja que dejó a todos con la boca abierta por las elevadas cifras que pidió para sus hijos, Francesca y Bautista.

La panelista de " Socios del Espectáculo", Mariana Brey fue quien dio todos los detalles de este pedido, del que aclaró que la cifra se establece en moneda extranjera porque el futbolista cobra en euros y para protegerse de la inflación.

"Me pasaron los datos y hay que agarrarse, porque son impactantes. Y son tantas cosas que me tuvieron que dar una mano porque me pierdo con tanto número y tanta propiedad", comenzó en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"La compensación económica que se pide en concepto de cuota alimentaria es de 30.000 euros por mes. Sí, 30.000 euros. Que si se hace la conversión al cambio actual, de más de 200 pesos, estamos hablando de 7.500.000 pesos por mes. Ese es el primer concepto, pero no es el único", agregó sobre las cifras exactas.

Camila Homs hizo un millonario pedido a su ex pareja, Rodrigo De Paul.

La cuota alimentaria no es lo único que la modelo pide al futbolista: "También le pide la titularidad del departamento que tienen en Puerto Madero, que está valuado en 2 millones y medio de dólares. Además, viaje a Miami varias veces al año, y también la posibilidad de ir a Europa también cuantas veces quiera. Los viajes tienen que ser en clase business, y mientras esté en Europa alojamientos en hotel 5 estrellas y 600 euros para gastar por día. Lo último, un auto 0km renovable cada dos años".

Y cerró sobre la reacción que tuvo el volante a la demanda de su ex pareja: "Más o menos, él acepta todo lo demás pero considera que se le fue la mano con lo que le pide todos los meses. El le ofreció 10.000 dólares, así que la diferencia es de unos 5 millones de pesos por mes, lo que no es poco. Lo que piensa De Paul es que tiene que pagar 30.000 euros por mes durante 19 años, lo que da una cifra infernal de casi 7 millones de euros".

